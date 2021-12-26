До 18 метров в секунду усилится ветер в Нижегородской области в ночь с 26 на 27 декабря

Скорость ветра возрастёт до 15-18 метров в секунду в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа в ночь с 26 на 27 декабря. Местами по региону ожидается усиление южного и юго-западного ветра, он продержится всю ночь и первую половину дня. Об этом предупреждает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ГУ МЧС региона рекомендовали жителям Нижегородской области:

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих построек и слабоукреплённых конструкций, не ставьте рядом с ними свои автомобили;

- не покидайте дома или автомобили, если непогода застала вас вне дома;

- держитесь вдали от окон, закройте шторы;

- уберите с балкона вещи, которые может унести ветер;

- будьте предельно осторожны в обращении с открытым огнём, если в доме отключили свет, используйте электрические фонари.

Если на улице вы заметили оборванные провода – сообщите об этом в администрацию населённого пункта. Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

Напомним, что около 16 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода.

Из-за сильных снегопадов дорожники перешли на усиленный режим уборки дорог. Так, в первую смену 26 декабря снег убирали 655 дорожных работников и 301 единица спецтехники.