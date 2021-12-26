Огромная очередь образовалась на входе в резиденцию Деда Мороза вечером 26 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Огромная очередь образовалась на входе в резиденцию Деда Мороза вечером в воскресенье, 26 декабря. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Нижний Новгород».

Стоит отметить, что сегодня Рождественская ярмарка на Нижегородской ярмарке собрала длинные очереди из нижегородцев и гостей города, которые желают покататься на бесплатных аттракционах, посетить каток и резиденцию Деда Мороза.

Огромная очередь образовалась на входе в резиденцию Деда Мороза вечером 26 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Посетители Нижегородской ярмарки жалуются на большие очереди, в которых тяжело стоять из-за снегопада и температуры -9 градусов.

Огромная очередь образовалась на входе в резиденцию Деда Мороза вечером 26 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Напомним, что новогодняя резиденция Деда Мороза будет работать на Нижегородской ярмарке с 25 декабря по 9 января. Посетить её можно абсолютно бесплатно.

В волшебной резиденции юные нижегородцы и их родители смогут лично встретиться с Дедушкой Морозом, загадать заветное желание, пообщаться и сделать фото со сказочными героями, а также принять участие в специальной детской программе.

Из-за коронавирусных ограничений Дед Мороз будет принимать только тех посетителей, у которых есть QR-код – это касается только взрослых. Однако без сопровождения родителей попасть в гости к волшебнику можно с 12 лет.

Одной из главных площадок на время новогодних праздников станет большой каток на Нижегородской ярмарке. Планируется, что посетить его нижегородцы смогут не только в праздничные дни, но и до самой весны.

Одновременно на катке могут находиться до 250 человек. При этом никакого QR-кода или мультипасса для прохода туда не потребуется.

Пока купить билеты можно только в кассе катка. Стоимость взрослого билета составит 200 рублей, а детского – 100 рублей. При этом сам прокат будет бесплатным. Однако для этого потребуется залог.