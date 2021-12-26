Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на трассе в Нижегородской области 26 декабря

В воскресенье, 26 декабря, в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии никто не погиб.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 5 км автодороги «Большая Ельня-Ольгино» в 17:00. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автомобиля Киа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом.

- По имеющимся данным, в автобусе могло находиться до 15 человек, никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

Известно, что водитель легкого автомобиля обратился за медицинской помощью.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, в ДТП на трассе в Нижегородской области погибли два человека. Несчастный случай произошел на автодороге регионального значения Р-159 «Н. Новгород – Шахунья - Киров».

В пресс-службе ведомства сообщили, что двое детей — девочки 2 и 6 лет — пострадали. Пострадавших доставили в местную больницу до прибытия экстренных служб.

Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области 26 декабря.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 7 км автодороги «Большая Ельня-Ольгино» в 14:10. В пресс-службе ведомства сообщили, что женщина 1960 года рождения, которая находилась за рулем ВАЗ-2121, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Isuzu».