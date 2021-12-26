Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Уренском районе 26 декабря

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Уренском районе на дороге «Нижний Новгород-Шахунья-Киров». По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «КИА», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Рено», - пояснили в ведомстве.

В результате мощного удара от полученных травм погибли два человека - пассажир и водитель легкого автомобиля Киа. Спасателям удалось деблокировать погибших из повреждённого автомобиля.

- Проведение проверочных мероприятий поручено прокуратуре Уренского района, которой предстоит установить причины происшествия и дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Одновременно с этим прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.

- Ход и результаты проводимой органами предварительного расследования процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, контролируются прокуратурой, - сообщили в прокуратуре.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, в Уренском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибло два человека.

В пресс-службе ведомства сообщили, что двое детей пострадали, их доставили в местную больницу до прибытия экстренных служб.