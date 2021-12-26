Около 16 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Около 16 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Из-за сильных снегопадов дорожники перешли на усиленный режим уборки дорог. Так, в первую смену 26 декабря снег убирали 655 дорожных работников и 301 единица спецтехники. Таким образом, с улиц Нижнего Новгорода вывезли почти 16 тысяч кубометров снега.

- В связи с аномальными снегопадами обязал глав администрации районов проводить оперативный штаб по ситуации на дорогах как минимум раз в сутки. Только личный контроль и работа с обращениями жителей даст необходимый результат – чистые и безопасные дороги, остановочные павильоны и дворы, а значит и комфорт нижегородцев, - уточнил мэр Нижнего Новгорода.

Напомним, что режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде с 8 декабря, в связи с мощными снегопадами в регионе. Мэр города Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление, согласно которому режим должен помочь обеспечить должную уборку улиц, бесперебойную работу общественного транспорта и наладить движение машин.

Главы районов обязаны обеспечить ликвидацию возможных аварийных ситуаций на системах ЖКХ, линиях связи, ЛЭП, организовать круглосуточную уборку снега с улиц и проезжих частей.

Ранее стало известно, что сильные снегопады прошли в Нижнем Новгороде в ночь на с 25 на 26 декабря.