Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 27 и 28 декабря ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 27 и 28 декабря. Речь идёт об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова (между стадионом и Дворцом спорта имени Коноваленко). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать 27 декабря с 10:00 до 20:00 и 28 декабря с 14:00 до 22:00.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

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