Туристический поезд «К Морозко, в Варнавин-град» запустят из Нижнего Новгорода в январе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, 4 января 2022 года в 8:45 из Нижнего Новгорода отправится первый рейс «В гости к Морозко, в Варнавин-град». Такой маршрут разработал нижегородский туроператор при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов правительства Нижегородской области.

- В этом году Нижний Новгород – «Новогодняя столица России». В городе запланировано большое количество мероприятий, однако и за пределами областного центра, безусловно, есть много интересного. Путешествие к Морозко на электричке – отличный вариант для новогодних праздников. Кроме того, во время каникул туристические поезда отправятся в Простоквашино и на фабрику мороженого в городе Бор, - уточнил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Известно, что всех пассажиров ждет обширная программа. В нее входит знакомство со сказочными героями - Морозко и гостеприимным купцом Селивановым, веселым разбойником Лядом и хозяином Красной горы, а также участие в зимних забавах и мастер-классах в рождественских мастерских. Например, нижегородцы смогут смастерить санки без единого гвоздя и попробовать свои силы резьбе по кости.

Подробную информацию можно узнать на сайте туристического центра Visit Nizhny.

Напомним, что новогодний поезд «Морозный» запустят из Нижнего Новгорода в город Бор в декабре. Первый рейс состоялся 19 декабря 2021 года. Такой необычный маршрут разработал туроператор Нижнего Новгорода при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов.