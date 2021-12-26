Проект по строительству ВСМ Москва – Нижний Новгород прошел госэкспертизу

Разработка проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород завершилась и прошла государственную экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГЖД Сергея Дорофеевского.

По словам начальника ГЖД, сейчас сделана вся основная бумажная работа по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали.

- Проект завершен, разработка проекта, пройдена Госэкспертиза проекта. С Глебом Никитиным мы на эту тему общались, мы предложили передать этот проект Нижнему Новгороду. Сегодня вопрос стоит в принятии решения, - добавил Сергей Дорофеевский.

Сейчас необходимо получить одобрения федеральных властей и дождаться принятия окончательного решения.

Напомним, что проект отложили на неопределенное время из-за высокой стоимости реализации. Планировалось, что в ближайшие пять лет ветка свяжет Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань, а в дальнейшем продлится и Екатеринбурга. Супер-поезд должен был «летать» из Нижнего чуть ли не каждые полчаса со скоростью до 400 км/ч. Большую часть трат на строительство ВСМ должно было взять на себя государство.

В августе 2021 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород намерены принять в 2022 году.

Ранее глава региона Глеб Никитин обратился к президенту России с просьбой вернуться к вопросу строительства высокоскоростной магистрали. В ходе рабочей встречи 21 августа губернатор подчеркнул, что улучшение транспортной системы региона таким путем могло бы привести к притоку населения.