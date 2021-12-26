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Общество26 декабря 2021 7:46

Студенты из Нижегородской области разработали новый дизайн защитных костюмов для медиков

Соответствующие фотографии опубликовал в своем Instagram и министр здравоохранения региона
Екатерина КУРГУЗОВА
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Студенты из Нижегородской области разработали новый дизайн защитных костюмов для медиков Фото: @melikdavidmsk

Студенты из Нижегородской области разработали новый дизайн защитных костюмов для медиков Фото: @melikdavidmsk

Студенты из Нижегородской области разработали новый дизайн защитных костюмов для медиков. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, министр здравоохранения Нижегородской области опубликовал фотографии защитного костюма, который создали и разработали студенты Княгининского университета. По словам Давида Мелик-Гусейнова, в данных средствах индивидуальной защиты используются качественные метериалы, а их особенный крой обеспечивает высокий уровень защиты.

- Спасибо!, - написал в Instagram заместитель губернатора и министр здравоохранения региона.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области в ближайшее время отменять не планируют. Об этом стало известно из ответа заместителя губернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова на комментарий пользователя Instagram.

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