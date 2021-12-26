Нижегородцы смогут посетить Кремлевскую елку 31 декабря виртуально Фото: аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе

В пятницу, 31 декабря, в 18.00 на федеральном семейном телеканале «Карусель» начнется трансляция представления «Волшебная сказка Стеклодува» со сцены Государственного Кремлевского дворца. Об этом сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В этом году Кремлевская елка состоится в онлайн-формате без реальных зрителей в зале, что связано с санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

- В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло, - уточняют организаторы.

Стоит отметить, что новогоднее представление создал заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ефрем Подгайц вместе с писателем Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым.

После телевизионной трансляции на официальном сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Напомним, что два катка на центральной площади парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде начали свою работу с 25 декабря.

Как отметил глава города, работать будут два катка: основной, он будет большой, и маленький, для детей. Нижегородцы смогут покататься на коньках в нижегородском парке с 25 декабря по 28 февраля. Отмечается, что лед на обоих катках зальют искусственный.

В этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, праздничные мероприятия в городе начались уже с 10 декабря.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начал работать большой каток, который открылся Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу приняли участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.