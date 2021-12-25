Снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в ночь с 25 на 26 декабря

Сильные снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в ночь на с 25 на 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города сообщили, что по поручению главы города Юрия Шалабаева дорожники перешли на усиленный режим уборки дорог. Однако работу уборочной техники затрудняют пробки на дорогах.

- За минувшую ночь с улиц города вывезли более 18 тысяч кубометров снега. Сейчас специализированная техника задействована на обработке и прометании дорог. Затем в ночную смену на улицу будет выведена техника, которая будет заниматься уборкой снега. Дорожники просят водителей не выезжать на дороги города без необходимости, - уточнил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, сегодня в районе работает около 100 единиц специализированной техники и более 350 дорожных рабочих от подрядных организаций, домоуправляющих компаний, МБУ «Центр». Особое внимание они уделяют сложным участкам – основным магистралям (улицы Родионова и Белинского, Казанское шоссе, Нижне-Волжская набережная), лестничным сходам, территориям остановочных павильонов.

В Приокском районе на уборке улично-дорожной сети задействовано 50 единиц техники и 58 дорожных рабочих.

Коммунальные службы в Советском районе работают круглосуточно. Сегодня на уборке дорог и скверов задействовано 45 единиц техники и 77 дорожных рабочих.

- Дорожно-коммунальные службы в Ленинском районе сейчас проводят усиленную уборку улично-дорожной сети. Основной приоритет отдаётся центральным магистралям: пр. Ленина, Комсомольское шоссе и площадь, ул. Июльских Дней, ул. Новикова-Прибоя и дорогам с наличием общественного транспорта и социально значимых объектов, - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Также работы по уборке снега в круглосуточном режиме идут в Московском и Канавинском районах.

Всего за декабрь 2021 года в Нижнем Новгороде выпало 83 мм осадков. Это составляет 140% месячной нормы.

Напомним, что снегопад стал причиной восьмибалльных пробок в Нижнем Новгороде.

Некоторые магистрали оказались буквально парализованными, наблюдается большое количество мелких ДТП, что еще больше усугубляет ситуацию, а где-то на дорожную ситуацию повлияли погодные условия и замерзший асфальт.

Синоптики прогнозируют в регионе снегопады, усиление ветра и метель. По этой причине возможны накаты и гололедицы.

Исходя из чего, Госавтоинспекция рекомендует водителям, при возможности, временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездка необходима, то во время движение водитель должен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на дорогах: выбрать оптимальные скорость и дистанцию. От опасных манёвров, особенно от выезда на встречную полосу, следует воздержаться. На подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость и повысить внимание.