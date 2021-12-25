Керлинг и площадки для дрессировки собак начали работать на территории парка «Швейцария» Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Павильон для игры в керлинг и площадки для дрессировки собак начали работать на территории открытого парка «Швейцария». Об этом сообщили в ходе инспекции территории парка главой города Юрия Шалабаева и членами общественного совета парка.

По словам Юрия Шалабаева, основу нижегородского парка составляют спортивные площадки для занятий спортом местных жителей всех возрастов. Он также добавил, что сейчас среди нижегородцев востребованы площадки для дрессировки и выгула собак, которыми с сегодняшнего дня уже можно пользоваться.

- Вместе с членами совета посмотрели сегодня открытую оставшуюся часть парка. Сейчас парк благоустроен полностью. Здесь есть и павильоны, которые в ближайшее время будут наполнены активностью, и эко-школа, и социальный центр, и нестационарные торговые объекты, - уточнил глава Нижнего Новгорода.

Своими впечатлениями поделился и председатель общественного совета парка «Швейцария» Валерий Камальдинов.

- Парк - изюминка нашего города. Сделан здорово. Здесь есть и спортивные площадки, и развлечения для детей, даже собачья площадка для собаководов. Я счастлив от того, что сделано в парке. Хотя в начале благоустройства было много критики, что делается все не то и не так. Но белочки в парке есть, дрозды поют. Территория развивается, - сообщил председатель общественного совета парка «Швейцария».

Сейчас в парке установлены фотозоны, сделана иллюминация, а нижегородцев и гостей города встречают персонажи парка. Кроме того, рядом с детским центром расположена новогодняя ярмарка, а по парку ходит рождественский паровозик.