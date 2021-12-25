Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Дзержинске.

По предварительным данным, в одной из квартир дома с газовым баллоном произошло задымление из-за неосторожного обращения. В результате собственник квартиры получил травмы.

- Проведение проверки поручено Дзержинской городской прокуратуре, которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия больше никто не пострадал. Сейчас устанавливают все причины произошедшего.

- При наличии оснований – рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, – заключили представители ведомства.

Напомним, что мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске в субботу, 25 декабря. Сообщение о взрыве поступило в 16:00 по московскому времени. Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС.