В Нижегородском оперном театре состоялась премьера балета «Щелкунчик» Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В пятницу, 24 декабря, в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина перед премьерой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» прошла пресс-конференция. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в мероприятии участвовали министр культуры региона Олег Беркович, директор театра Татьяна Маврина, руководитель балетной труппы Морихиро Ивата, новый художественный руководитель театра Алексей Трифонов и новый главный дирижер театра Дмитрий Синьковский.

Автор хореографии в новой постановке Морихиро Ивата поблагодарил свою труппу, высоко оценив работоспособность, преданность делу и талант артистов, а также отметил выдающуюся работу дирижера-постановщика, художника-постановщика, художника по костюмам и художника по свету.

- Моей главной задачей, как балетмейстера-постановщика, было сохранение русских классических традиций, так как для меня школа русского классического балета является эталоном, - уточнил Морихиро Ивата.

Кроме того, с 1 января 2022 года нижегородский театр ждут изменения. Например, новым главным дирижером театра станет Дмитрий Синьковский.

- Также в театре будет два состава оркестра, планируется серьезное обновление хора, оперной и балетной труппы. Я надеюсь, что в следующем году у театра появится вторая площадка – в пакгаузах, на Стрелке. Сейчас это пространство готовится к тому, чтобы стать постоянной, круглогодичной концертной площадкой театра. Основной девиз работы, которая нам предстоит – развитие и сохранение традиций, - уточнил Алексей Трифонов.

Напомним, что Алексей Трифонов назначен новым художественным руководителем нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.

По словам министра культуры Нижегородской области, предыдущий директор театра Александр Топлов покинул свой пост по собственному желанию и перешел на новое место работы.

Теперь перед Алексеем Трифоновым стоит несколько задач, среди них обновление репертуара и запуск новых постановок.

- Задачей Алексея Трифонова также станет продолжение развития театра, в частности разработка стратегического плана на несколько лет, — добавил Олег Беркович.