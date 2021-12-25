Ещё у 492 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 25 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 229 324 человека. За последние сутки было выявлено 492 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 981 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 205 319 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 652, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 714 человек), Санкт-Петербург (2 072 человека) и Московская область (1 431 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.