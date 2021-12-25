В Нижнем Новгороде наградили предприятия за лучшее новогоднее оформление Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил победителей конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города «Новогодняя столица России 2022». Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Так, организатором конкурса выступил департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, в 2021 году все предприятия активно участвовали в данном конкурсе – они украшали свои территории и здания.

- В этом году наш город не только отмечает свое 800-летие, но и носит почетное звание «Новогодней столицы России». На праздники в нижегородских гостиницах забронированы практически все номера, потому что туристы и жители других городов уже знают, что у нас хорошо, интересно и красиво, - уточнил мэр Нижнего Новгорода.

Отмечается, что сам конкурс проходил с 22 ноября по 24 декабря в два этапа: отбор - в районах и оценка городской конкурсной комиссии. По словам директора городского департамента развития предпринимательства Александра Симагина, в этом году участие приняли 119 предприятий, победителей выбирали в 5 номинациях.

Дипломы администрации Нижнего Новгорода победителей конкурса и наградные стелы были вручили 33 предприятиям, а также отметили дипломами участников 17 организаций.

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