Подсветку на нижегородской телебашне включат 26 декабря с 20:00 до 22:00. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Так, в этот день пройдет праздник - хоккейной команде «Торпедо» исполнится 75 лет.

Стоит отметить, что на световом панно высотной доминанты города будут транслировать тематическую видеооткрытку. Грани телебашни украсят залпы светового салюта, фирменная символика «Торпедо» и признания в любви нижегородскому клубу.

– Иллюминация на телебашне сопровождает все игры «Торпедо» на родном льду, а после удачных матчей включается особый победный видеосценарий. Желаем нашему легендарному клубу сохранять и развивать лучшие традиции нижегородского хоккея, радовать своими победами, которые делают жизнь болельщиков и всего города ярче, – добавил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Таким образом Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр поздравит хоккейный клуб «Торпедо» с 75-летием.

Напомним, что подсветка телебашни всегда сопровождает региональные и федеральные праздники, знаковые даты, социальные акции и различные крупные мероприятия в Нижнем Новгороде. Также любой желающий может заказать световое поздравление на высотной доминанте города через мобильное приложение «Башня света».

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