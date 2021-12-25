Горячую воду отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 25 декабря

В субботу, 25 декабря, в пяти домах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение горячей воды. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без горячей воды останутся жители Ленинского района. Так, с 09:00 до 13:00 перебои с горячей водой будут наблюдаться в домах № 14/1 и №14/2 по площади Комсомольская.
Отключения также затронет тех, кто проживает на улицах Каширская (№70/1,71) и Баумана (№64/1). Теплой воды здесь не будет с 10 до 14 часов.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
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