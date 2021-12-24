Гала-концерт Ильи Авербуха открыл главную площадку "Новогодней столицы России – 2022" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Гала-концерт в постановке Ильи Авербуха открыл главную площадку фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" на Нижегородской ярмарке сегодня, 24 декабря. В правительстве региона добавили, что перед Главным ярмарочным домов появился не только новый каток, но и мастерские, фуд-корты, ёлочный базар, карусель, а также Резиденция Деда Мороза. Программа новогодних торжеств возле Нижегородской ярмарки расписана вплоть до 9 января.

– 2021 год ознаменовался яркими событиями в Нижнем Новгороде в связи с 800-летием, что позволило создать новые площадки для качественной организации массовых мероприятий, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Одной из таких площадок стала территория у Главного ярмарочного дома.

Программа праздника, как заверил глава региона, позволит каждому почувствовать себя частью новогодней сказки.

Сегодня, по случаю открытия главной площадки "Новогодней столицы", региональный министр культуры Олег Беркович и вице-президент АО "ОМК" Денис Москвин разожгли настоящую дровяную печь. В облправительстве пояснили, что она стала одним из символов праздничной программы.

– Во время гуляний нижегородцы и гости города могут погреться у печи или посушить тут варежки, – добавили в ведомстве.

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