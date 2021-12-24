74,4 млн рублей стоит самая дорогая квартира Нижнего Новгорода

74,4 миллиона рублей стоит самая дорогая квартира Нижнего Новгорода, которая находится в элитном доме Royal Landmark на Верхневолжской набережной. Площадь квартиры составляет 286 квадратных метров. Как отметили в GiperNN, она лидирует в рейтинге премиум-жилья в Нижнем Новгороде уже три года подряд.

Престижное жильё включает в себя в том числе личную веранду на крыше — к ней ведёт лифт, установленный прямо в квартире. Вид из окон квартиры открывается с одной стороны — на Стрелку, Волгу и город с высоты, с другой — на историческую застройку: усадьбу Сироткиных, Каменских и Рукавишниковых.

Территория дома Royal Landmark закрытая и охраняемая, включает в себя также подземную парковку.