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Общество24 декабря 2021 15:00

Почти 1000 километров дорог отремонтировали в Нижегородской области за год

На «БКАД» было выделено более 9,3 млрд рублей
Мария СОРОКИНА
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955 километров автомобильных дорог отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как заметил губернатор Глеб Никитин, объемы ремонта удалось существенно увеличить благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Нижегородской области в 2021 году отремонтировано 955 км автомобильных дорог, в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В порядок приводятся крупные участки дорог на территории всего региона, реализуются строительные проекты. Отработана технология взаимодействия с подрядными организациями, - добавил он.

Заместитель главы региона в ходе своего доклада отметил, что благодаря разноуровневой поддержке удалось привести в порядок 809 километров дорог и достичь целевых показателей. Еще 146 километров местных дорог отремонтировано за счет субсидий.

В общей сложности на мероприятия «БКАД» в регионе в уходящем году было выделено 9,364 млрд рублей.