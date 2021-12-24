Почти 1000 километров дорог отремонтировали в Нижегородской области за год

955 километров автомобильных дорог отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как заметил губернатор Глеб Никитин, объемы ремонта удалось существенно увеличить благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Нижегородской области в 2021 году отремонтировано 955 км автомобильных дорог, в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В порядок приводятся крупные участки дорог на территории всего региона, реализуются строительные проекты. Отработана технология взаимодействия с подрядными организациями, - добавил он.

Заместитель главы региона в ходе своего доклада отметил, что благодаря разноуровневой поддержке удалось привести в порядок 809 километров дорог и достичь целевых показателей. Еще 146 километров местных дорог отремонтировано за счет субсидий.

В общей сложности на мероприятия «БКАД» в регионе в уходящем году было выделено 9,364 млрд рублей.