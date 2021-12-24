Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 14:43

13,8 тысячи гектаров леса восстановили в Нижегородской области в 2021 году

В регионе реализуется нацпроект "Экология"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

13,8 тысячи гектаров леса восстановили на территории Нижегородской области в течение 2021 года. Это результат реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", с самого начала исполнения которого восстановлено 40,3 тысячи гектаров нижегородского леса. Нацпроект в регионе действует три года.

– По данному показателю наш регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Такие объёмы лесовосстановления позволят обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%.

Замгубернатора региона Андрей Бетин добавил, что плановый объём лесовосстановления на уходящий год составлял 12,7 тысячи гектаров. В конечном счёте он был перевыполнен.