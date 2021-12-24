13,8 тысячи гектаров леса восстановили в Нижегородской области в 2021 году

13,8 тысячи гектаров леса восстановили на территории Нижегородской области в течение 2021 года. Это результат реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", с самого начала исполнения которого восстановлено 40,3 тысячи гектаров нижегородского леса. Нацпроект в регионе действует три года.

– По данному показателю наш регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Такие объёмы лесовосстановления позволят обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%.

Замгубернатора региона Андрей Бетин добавил, что плановый объём лесовосстановления на уходящий год составлял 12,7 тысячи гектаров. В конечном счёте он был перевыполнен.