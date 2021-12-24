По-новогоднему заиграла подсветка нижегородской телебашни с 23 декабря

Новогодняя подсветка зажглась на нижегородской телебашне вчера, 23 декабря. Она будет сопровождать события фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" вплоть до 9 января. Об этом рассказали в нижегородском областном правительстве.

– Световая инсталляция на высотной доминанте города органично дополнит программу событий, которые пройдут на праздничных площадках в шаговой доступности от телебашни – на площади Горького и улице Большой Покровской, – добавил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Напомним, что подсветка телебашни всегда сопровождает региональные и федеральные праздники, знаковые даты, социальные акции и различные крупные мероприятия в Нижнем Новгороде.

К примеру, в День Конституции России, 12 декабря, она была окрашена в цвета российского триколора.