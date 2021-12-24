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Общество24 декабря 2021 13:31

Штаб для оказания помощи жильцам сгоревшего дома на Большой Покровской создан в Нижнем Новгороде

Пострадавшим жильцам предоставили маневренный фонд
Мария СОРОКИНА
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Штаб по межведомственному взаимодействию создан в мэрии Нижнего Новгорода для помощи жильцам сгоревшего дома на улице Большой Покровской, 49б. Об этом сообщил глава администрации Нижегородского района на своей странице в Instagram.

Эта мера связана с необходимостью как можно скорее восстановить документы пострадавших в пожаре граждан и оказать им необходимую помощь.

Всего в доме проживало 18 человек. В результате пожара один местный житель погиб, еще одна женщина находится в больнице. Пятерым жильцам предоставлен маневренный фонд, трое уехали жить к родственникам.

Ранее сообщалось, что по факту возгорания в этом доме проводится прокурорская проверка.