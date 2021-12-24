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Общество24 декабря 2021 13:08

Каток на Нижегородской ярмарке откроется 25 декабря

Предварительно он проработает до 13 марта 2022 года
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Каток на площади перед Нижегородской ярмаркой начнёт свою работу завтра, 25 декабря. Предварительно он проработает до 13 марта 2022 года, но эти сроки ещё не утверждены. Как пояснили в АНО "Центр 800", сеансы катания будут длиться по полтора часа.

Каток рассчитан на 250 человек, которые могут пребывать на льду единовременно. Прокатиться на коньках нижегородцы смогут без QR-кода или "Мультипасса"!

В дни до и после новогодних праздников каток будет работать с 10:00 до 20:00.

График работы катка с 31 декабря по 9 января будет следующим:

- 31 декабря — с 10:00 до 18:00;

- 1 января — с 12:00 до 00:00;

- Со 2 по 7 января — с 10:00 до 00:00;

- 8 и 9 января каток не работает.

Также важно, что 25 и 26 декабря каток работает в праздничном режиме: 25 декабря — с 14:00, 26 декабря — с 10:00.

Купить билеты на данный момент можно только в кассе самого катка. Взрослый билет будет стоить 200 рублей, детский — 100 рублей. Прокат коньков на протяжении праздничных дней будет бесплатным, но для этого потребуется залог.

По окончании праздников стоимость билетов и для взрослых, и для детей в будние дни понизится до 150 рублей и 50 рублей соответственно. Бесплатно смогут покататься дети до 6 лет.

Предложение "Один взрослый и один ребёнок", благодаря которому цена общего билета составит 250 рублей, будет действовать в праздники.

Правила посещения подробнее можно прочесть по ссылке: https://nn.ls-rental.ru/files/nn/rules.pdf