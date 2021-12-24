Каток на Нижегородской ярмарке откроется 25 декабря

Каток на площади перед Нижегородской ярмаркой начнёт свою работу завтра, 25 декабря. Предварительно он проработает до 13 марта 2022 года, но эти сроки ещё не утверждены. Как пояснили в АНО "Центр 800", сеансы катания будут длиться по полтора часа.

Каток рассчитан на 250 человек, которые могут пребывать на льду единовременно. Прокатиться на коньках нижегородцы смогут без QR-кода или "Мультипасса"!

В дни до и после новогодних праздников каток будет работать с 10:00 до 20:00.

График работы катка с 31 декабря по 9 января будет следующим:

- 31 декабря — с 10:00 до 18:00;

- 1 января — с 12:00 до 00:00;

- Со 2 по 7 января — с 10:00 до 00:00;

- 8 и 9 января каток не работает.

Также важно, что 25 и 26 декабря каток работает в праздничном режиме: 25 декабря — с 14:00, 26 декабря — с 10:00.

Купить билеты на данный момент можно только в кассе самого катка. Взрослый билет будет стоить 200 рублей, детский — 100 рублей. Прокат коньков на протяжении праздничных дней будет бесплатным, но для этого потребуется залог.

По окончании праздников стоимость билетов и для взрослых, и для детей в будние дни понизится до 150 рублей и 50 рублей соответственно. Бесплатно смогут покататься дети до 6 лет.

Предложение "Один взрослый и один ребёнок", благодаря которому цена общего билета составит 250 рублей, будет действовать в праздники.

Правила посещения подробнее можно прочесть по ссылке: https://nn.ls-rental.ru/files/nn/rules.pdf