Нижегородский водоканал наградил студентов-победителей

Накануне Нового года Нижегородский водоканал торжественно наградил победителей конкурса на получение стипендии имени А.И. Дельвига. Также состоялись экскурсия по Слудинской водопроводной станции и квиз для учащихся профильных направлений ведущих нижегородских вузов и ссузов, которых водоканал поддерживает стипендиями, а также участников кросс-функциональной стажировки, в рамках которой ребята получают возможность попробовать себя в выбранной профессии и получить необходимый опыт. Таким образом водоканал проводит масштабную работу по привлечению на ресурсоснабжающее предприятие молодых кадров.

Дипломы получили шесть студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, пять студентов Нижегородского государственного технического университета, а также десять учащихся Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий. Ребятам их вручил первый заместитель генерального директора, курирующий производственный блоки, Михаил Шмелев.

- Работа с молодыми специалистами – важный аспект деятельности водоканала, - подчеркнул Михаил Станиславович. – Поэтому мы рады приветствовать стипендиатов и стажеров на нашей станции и готовы знакомить их со спецификой отрасли, показывать им всю важность и ответственность работы на таком предприятии, как наше. Эти ребята, учащиеся сейчас на слесарей, электроэнергетиков, лаборантов, инженеров, электрогазосварщиков, специалистов IT – наше кадровое будущее. Так по итогам кросс-функциональной стажировки этого года частью нашего коллектива стали 9 студентов, причем трое из них переведены уже на постоянные ставки.

Стажеры и стипендиаты поделились на 4 команды и в квизе продемонстрировали свои знания, скорость реакции и креативность. Победу одержала команда «Никита Кожемяка», набравшая наибольшее количество очков.