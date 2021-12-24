Тарифы на пользование услугами нижегородских бань возрастут с 1 января

Посещать нижегородские бани станет затратнее в ближайшее время, с 1 января 2022 года. Официальное постановление о повышении тарифов на услуги отделений бань МП "Нижегородские бани" размещено на сайте нижегородской мэрии 23 декабря. Постановление подписано мэром города Юрием Шалабаевым.

Согласно данным постановления, 420 рублей будет стоить одна помывка, которая длится два часа. 200 рублей за аналогичную по времени помывку возьмут с детей от семи до 14 лет. Также (с понедельника по пятницу) 200 рублей она будет стоить для инвалидов I и II группы, пенсионеров и родителей многодетных семей.