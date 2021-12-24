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Происшествия24 декабря 2021 12:13

Детскую игрушку приняли за взрывное устройство в детсаде №457 Нижнего Новгорода

На место обнаружения были стянуты экстренные службы
Мария СОРОКИНА
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Подозрительную игрушку обнаружили в детском саде№457 в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в дошкольном учреждении на улице Культуры, 12А поступило в 11:45. К месту происшествия были направлены все службы экстренного реагирования, в том числе, 5 человек и 1 единица техники от МЧС.

Как выяснилось, вызов оказался ложным, игрушка не представляет угрозы. Сейчас детсад работает в привычном режиме.

Ранее сообщалось, что больной шизофренией мужчина «заминировал» школу и детсад в областном центре.