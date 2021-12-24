Сильные ветер и снегопад ожидаются в Нижнем Новгороде и области 25 декабря

Усиление ветра до 19 метров в секунду и сильный снегопад ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области завтра днём, 25 декабря. Об этом предупреждает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Кроме того, непогода продержится до ночи 26 декабря.

ГУ МЧС региона также напоминает об увеличении угрозы возникновения ЧС: обрывов ЛЭП, линий связи, нарушений работы систем ЖКХ, обрушений ветхих построек, увеличения числа ДТП и случаев получения травм среди населения.

Напомним, позавчера, 22 декабря, Нижегородская область столкнулась с 30-градусными морозами. Ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в регионе за весь 2021 год.

А в начале декабря Нижегородская область на протяжении нескольких суток претерпевала мощные снегопады. Иногда снег переходил в мокрый снег и местами – в ледяной дождь.

Тогда приволжская столица встряла в 10-балльных пробках.

Мы рассказывали, как город и его жители пережили непогоду.

Позже стало известно, что 114% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за 20 дней декабря.