Нижегородцы вновь пожаловались на «рыбную ферму» в подвале частного дома

Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на нестерпимый запах из подвала многоквартирного дома №20 на улице Страж Революции. Предприниматель организовал здесь ферму по разведению африканских сомов, и это доставляет дискомфорт жильцам дома. Зловония из подвала ощущаются даже на улице.

Как сообщили в НРО ОНФ, ранее бизнесмену выдавали предписания и временный судебный запрет. Несмотря на это он не закрыл свою ферму, но несколько сократил объемы производства и продолжил действовать под новым ИП. Проблема влажности и зловоний этим не решилась, поэтому жильцы решили обратиться к общественникам, а те, в свою очередь, в региональную прокуратуру.

-Мы видим, что гражданин не реагирует ни на какие законные предписания и действия. В очередной раз просим прокуратуру обратить внимание на этот факт многократных нарушений. В жилых домах запрещена подобная предпринимательская деятельность, и разводчика рыбы необходимо выдворить из подвала раз и навсегда, - подчеркнул сопредседатель НРО ОНФ Борис Караганов.

Напомним, что жильцы дома уже не первый год пытаются избавиться от рыбной фермы и опасаются, что их дом рухнет.