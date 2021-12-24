В Дзержинске выделили 19 земельных участков многодетным семьям

В администрации города Дзержинска состоялась церемония жеребьевки по выбору земельных участков, выделяемых на безвозмездной основе многодетным семьям. Представители дзержинских семей сами выбирали запечатанные конверты с местоположением участка и его кадастровым номером.

«Распределение земельных участков проводим регулярно. Всего в текущем году участки по 10 соток в городском округе получила 31 семья. Следим, чтобы после выделения земля не пустовала, а активно застраивалась. Знаю, что многие семьи уже справляют новоселье и будут встречать этот новый год в своих домах. Своей важной задачей мы считаем поддержку семей, где воспитывается три и больше детей», - сказал глава города Иван Носков.

По результатам проведённой жеребьёвки в 2021 году были выбраны 11 земельных участков в ЖК «Южный» поселка Пыра, 6 земельных участков в ЖК «Северные ворота» и 2 земельных участка в поселке Свердлова.

Для получения земельного участка граждане могут обратиться с заявлением и необходимым для постановки на учёт пакетом документов в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом или МФЦ города Дзержинска.