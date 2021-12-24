Компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом региональной премии им. И.П. Кулибина

Дзержинская компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. Премия присуждается за существенный вклад в социально-экономическое развитие, улучшение качества жизни и безопасности населения региона. «ОКАПОЛ» стал одним из двух лауреатов в номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области».

Как сообщил руководитель ООО «ОКАПОЛ», президент ассоциации промышленников и предпринимателей Дмитрий Огородцев, компания заявила на конкурс свою уникальную технологию производства модифицированных полимеров и компаундов на их основе.

«Это наше первое участие в конкурсе на присуждение премии им. И.П. Кулибина, и сразу – победа! «ОКАПОЛ» – это не только промышленное производство, это еще и компания, которая активно ведет серьезную научную деятельность, инвестирует не только в производство, но и в науку. И получение премии им. И.П. Кулибина – это, на мой взгляд, признание наших заслуг именно в области развития технологий, поиска новых современных решений в сфере большой химии», - отметил Дмитрий Огородцев.

Компания «ОКАПОЛ» была создана в 2015 году и сегодня обладает уникальной технологией создания модифицированных (привитых) полимеров – ключевых компонентов для производства современных полимерных композиционных материалов. В январе 2021 года был дан старт промышленному выпуску и реализации инновационной продукции, позволившей удовлетворить спрос на современные полимерные композиционные материалы. Инвестиции в производство составили 370 миллионов рублей.

Напомним, ранее Дмитрий Огородцев стал лауреатом ежегодной премии «Человек года» в номинации «Человек года в трансформации бизнеса».