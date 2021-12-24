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Новости компаний24 декабря 2021 11:00

Компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом региональной премии им. И.П. Кулибина

Компания заявила на конкурс свою уникальную технологию производства модифицированных полимеров и компаундов на их основе
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Компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом региональной премии им. И.П. Кулибина

Компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом региональной премии им. И.П. Кулибина

Дзержинская компания «ОКАПОЛ» стала лауреатом премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. Премия присуждается за существенный вклад в социально-экономическое развитие, улучшение качества жизни и безопасности населения региона. «ОКАПОЛ» стал одним из двух лауреатов в номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области».

Как сообщил руководитель ООО «ОКАПОЛ», президент ассоциации промышленников и предпринимателей Дмитрий Огородцев, компания заявила на конкурс свою уникальную технологию производства модифицированных полимеров и компаундов на их основе.

«Это наше первое участие в конкурсе на присуждение премии им. И.П. Кулибина, и сразу – победа! «ОКАПОЛ» – это не только промышленное производство, это еще и компания, которая активно ведет серьезную научную деятельность, инвестирует не только в производство, но и в науку. И получение премии им. И.П. Кулибина – это, на мой взгляд, признание наших заслуг именно в области развития технологий, поиска новых современных решений в сфере большой химии», - отметил Дмитрий Огородцев.

Компания «ОКАПОЛ» была создана в 2015 году и сегодня обладает уникальной технологией создания модифицированных (привитых) полимеров – ключевых компонентов для производства современных полимерных композиционных материалов. В январе 2021 года был дан старт промышленному выпуску и реализации инновационной продукции, позволившей удовлетворить спрос на современные полимерные композиционные материалы. Инвестиции в производство составили 370 миллионов рублей.

Напомним, ранее Дмитрий Огородцев стал лауреатом ежегодной премии «Человек года» в номинации «Человек года в трансформации бизнеса».