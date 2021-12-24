Соглашение о сотрудничестве в рамках урегулирования трудовых взаимоотношений подписано в Дзержинске

Вчера глава города Дзержинска Иван Носков от имени администрации города подписал трехстороннее соглашение с Координационным советом профсоюзных организаций города и объединением работодателей – ассоциацией промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион». От имени ассоциации соглашение подписал ее президент Дмитрий Огородцев, от профсоюзных организаций – председатель Координационного совета Юрий Демин.

Соглашение будет действовать с 2022 по 2024 годы. Как отметил глава города Дзержинска Иван Носков, наличие в городе подобного документа – очень важный шаг во взаимодействии профсоюзных и промышленных организаций городского округа.

«Это соглашение определяет своего рода «правила игры» между работодателем и работниками предприятий, - отметил Иван Носков. – Для нас важно, что в нем отражены все права и обязанности работодателей и работников, а главное – механизмы взаимной поддержки и совместной работы всех трех сторон, обеспечивающие гарантии работников и бесперебойное производство на предприятиях округа».

Соглашение предусматривает ответственность всех сторон при выполнении своих обязательств в развитии экономики, вопросах демографии, оплаты труда, условиях и охране труда, социальной защите и др. «Я хотел бы поблагодарить администрацию города и «Дзержинскхимрегион» за совместную важную работу. Надеюсь, наше сотрудничество будет постоянным и результативным», - сказал в завершение церемонии подписания Юрий Демин.

Отметим, один экземпляр Соглашения будет передан на регистрацию в Управление по труду и занятости Нижегородской области. Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и будет основой для всех отраслевых коллективных договоров на территории городского округа.

Напомним, Дзержинск - крупный промышленный центр в Нижегородской области. На территории городского округа работает более ста крупных и средних производств, на которых занято свыше 20 тысяч работников. Действует особая экономическая зона «Кулибин», создаются промышленные площадки на других крупных предприятиях.