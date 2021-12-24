Площадь Минина в Нижнем Новгороде перекроют с 25 декабря до 10 января. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта частично ограничат по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде с 25 декабря до 10 января. Речь идёт об участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также перекрыт будет Георгиевский съезд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 00:01 25 декабря 2021 года до 06:00 10 января 2022 года.

– На подъездах установят дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд организуют по прилегающим улицам, – пояснили в департаменте. – Специалисты рекомендуют водителям заранее выбрать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.