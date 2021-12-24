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Происшествия24 декабря 2021 9:39

Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного пожара, произошедшего в центре Нижнего Новгорода

Жильцов дома эвакуировали во время пожара
Мария СОРОКИНА
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Региональная прокуратура организовала проверку по факту пожара, произошедшего в многоквартирном доме в центре Нижнего Новгорода 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спасательных служб выехал прокурор района Илья Мамонов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.

Напомним, вчера днем произошло возгорание по адресу улица Большая Покровская, 46б.Вспыхнулаквартира на первом этаже. Пожару присвоили 2 ранг опасности. Из здания эвакуировали четырех человек. В результате пожара погиб мужчина, пострадала женщина. Сейчас пострадавшая находится в стационаре больницы №33.