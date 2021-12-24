В Нижнем Новгороде прошел круглый стол, посвященный сохранению исторической памяти

Председатель городской Думы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Олег Лавричев принял участие в круглом столе, посвященном сохранению исторической памяти в Нижнем Новгороде. Встреча на тему «Дом, в котором…» прошла 22 декабря 2021 года на площадке нижегородской редакции «Российской газеты». Участники круглого стола обсудили принципы, по которым должны определяться значимые события и исторические фигуры для увековечения, а также новые формы сохранения памяти в городском пространстве.

Открывая обсуждение, Олег Лавричев отметил, что с формированием Комитета по увековечению памяти, с утверждением его положения и поправок к нему, в Нижнем Новгороде наладилась системная работа в этом направлении. Он подчеркнул, что комитет по каждому памятному объекту обосновывает целесообразность его установки. «Фактически он готовит решение, которое потом находит поддержку у депутатов», – пояснил Олег Лавричев, добавив, что состав комитета сложился многогранным. «Это люди, которые прожили жизнь в Нижнем Новгороде и глубоко погружены в его историю и традиции. И мы старались настроить состав комитета на вдумчивую, содержательную работу», – отметил Олег Лавричев.

«И чем дольше комитет работает, тем больше мы видим запрос от общества на то, чтобы вспоминать и выходить с инициативами о сохранении памяти о человеке или о событии для потомков», – заключил сопредседатель Комитета по увековечению памяти.

Член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов согласился с тем, что подход к теме увековечения должен быть системным и не зависеть от личных пристрастий. «Принимать решения нужно не на основании того, что кому-то показалось, что этот человек выдающийся, потому что он с ним бок о бок работал. Это должна быть комплексная оценка Комитета, а итоговое решение принимается депутатами коллегиально», – высказался он, поддержав существующую процедуру увековечения.

Отправной точкой для обсуждения форм увековечения стал пример здания Нижегородского театра кукол на Большой Покровской, на фасаде которого установлено несколько мемориальных досок в разных стилях и разных эпох. Директор театра Алла Забегалова рассказала, что с министерством культуры обсуждается вариант обновления всех мемориалов в едином стиле. «История нашего здания настолько велика, что фасад не может в себе вместить все то, что хотелось бы показать нижегородцам», – заявила она (до 1970-х в здании на Большой Покровской,39 располагалась филармония). По ее словам, история здания, в котором сейчас соседствуют театр кукол и кинотеатр «Орленок», может быть представлена в экспозиции музея кукольного театра или с помощью QR-кодов на его фасаде.

Фотохудожник Игорь Пшеницын также предложил аккумулировать историческую память о городе в виртуальной среде – на информационном портале, который бы в форме глоссария содержал информацию о людях, событиях и местах Нижнего Новгорода. Физический доступ к этому порталу мог быть организован из разных точек города – через мемориально-информационные комплексы.

По мнению учредителя Нижегородской гильдии экскурсоводов Александры Шаровой, материальные памятные объекты изживают себя: жители проходят мимо, не замечая их в насыщенной информационной среде. «Самая современная форма увековечения – это не материальные объекты, а события, названные именами выдающихся нижегородцев. Они позволяют каждый год вспоминать по-новому», – уверена она.

«Состояние мемориальных досок в Нижнем Новгороде, увы, говорит о наличии серьезных проблем как в понимании этой работы, так и в ее организации», – считает председатель правления Нижегородского фонда социально-культурных инициатив «ВЕК-НН» Сергей Рогожкин. Он предложил провести на базе Комитета по увековечению серьезную конференцию по теме актуализации подходов к сохранению памяти в Нижнем Новгороде с привлечением широкого круга экспертов и общественности.

О роли экспертной работы в вопросе увековечения высказался и советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин. Он отметил, что необходима экспертиза не только историков и краеведов, но и художественная. «Мемориальные объекты должны цеплять глаз», – пояснил он.

Участники круглого стола также обсудили культурно-познавательный проект Александра Серикова «Я открываю Нижний Новгород»: на зданиях города были размещены QR-коды, открывающие доступ к аудиогидам и экскурсионным маршрутам, составленным школьниками. Эксперты признали, что главное достижение проекта в том, что более 40 тысяч нижегородцев приняли в нем участие и познакомились с историей родного города.

В целом участники дискуссии согласились с тем, что наряду с поиском более запоминающихся и удобных форм воплощения памяти, необходима экспертиза информационного наполнения мемориальных объектов, в том числе верификация сведений.