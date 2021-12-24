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Новости компаний24 декабря 2021 9:06

Городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год

Финансовые показатели приведены в соответствие с фактическим исполнением
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Городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год

Городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год

Городская Дума на заседании 23 декабря 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Доходная и расходная части бюджета города на текущий год уменьшены на 102,1 млн рублей, в том числе за счет снижения межбюджетных трансфертов – на 57,7 млн рублей и собственных доходов – на 44,4 млн рублей. Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин объяснил необходимость внесения корректировок приведением финансовых показателей бюджета в соответствие с фактическим исполнением.

За счет средств межбюджетных трансфертов 121,4 млн рублей будет выделено на оплату труда работников и коммунальных услуг организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36,6 млн рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 17,6 млн рублей – на организацию общеобразовательного процесса в школах и детских садах, 0,4 млн рублей – на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 0,1 млн рублей - на создание и организацию деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Средства межбюджетных трансфертов в сумме 233,8 млн рублей, предназначенные на строительство школы № 36 в микрорайоне «Новая Кузнечиха», перенесены на 2023 год.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 45 млрд 733,2 млн рублей, расходная – 47 млрд 706,6 млн рублей, дефицит – 1 млрд 973,4 млн рублей.

Напомним, на заседании 14 декабря 2021 года городская Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов. Бюджет города на 2022 год сформирован без дефицита, его доходная и расходная части составляют 44 млрд 553,3 млн рублей.