Городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год

Городская Дума на заседании 23 декабря 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Доходная и расходная части бюджета города на текущий год уменьшены на 102,1 млн рублей, в том числе за счет снижения межбюджетных трансфертов – на 57,7 млн рублей и собственных доходов – на 44,4 млн рублей. Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин объяснил необходимость внесения корректировок приведением финансовых показателей бюджета в соответствие с фактическим исполнением.

За счет средств межбюджетных трансфертов 121,4 млн рублей будет выделено на оплату труда работников и коммунальных услуг организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36,6 млн рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 17,6 млн рублей – на организацию общеобразовательного процесса в школах и детских садах, 0,4 млн рублей – на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 0,1 млн рублей - на создание и организацию деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Средства межбюджетных трансфертов в сумме 233,8 млн рублей, предназначенные на строительство школы № 36 в микрорайоне «Новая Кузнечиха», перенесены на 2023 год.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 45 млрд 733,2 млн рублей, расходная – 47 млрд 706,6 млн рублей, дефицит – 1 млрд 973,4 млн рублей.

Напомним, на заседании 14 декабря 2021 года городская Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов. Бюджет города на 2022 год сформирован без дефицита, его доходная и расходная части составляют 44 млрд 553,3 млн рублей.