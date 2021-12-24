«Инградстрой» и «Нижегородская девелоперская компания» безвозмездно передадут городу объекты инженерной инфраструктуры

Городская Дума на заседании 23 декабря 2021 года одобрила безвозмездную передачу в муниципальную собственность Нижнего Новгорода объектов инженерной инфраструктуры от ООО Специализированный застройщик «Инградстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания».

Компания «Инградстрой» передаст в муниципальную собственность 19 объектов недвижимости - сети дождевой канализации и очистные сооружения в ЖК «Новая Кузнечиха» с дальнейшей передачей их на обслуживание в администрацию Советского района и МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода».

«Нижегородская девелоперская компания» передаст в муниципальную собственность два объекта недвижимости - наружные сети бытовой канализации в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе с дальнейшей передачей их на обслуживание в АО «Нижегородский водоканал».

Городская Дума также одобрила передачу из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Нижнего Новгорода теплотрассы от дома №6а по улице Минина до дома №3 по Верхне-Волжской набережной протяженностью 200 метров.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, теплотрасса обеспечивает теплом здание Нижегородского государственного художественного музея, находится в технически исправном состоянии и в перспективе может быть использована для подключения новых потребителей. В дальнейшем теплотрасса будет передана в эксплуатацию АО «Теплоэнерго».