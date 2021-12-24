Земельный участок в районе деревни Кузнечиха будет использоваться архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор»

Земельный участок в районе деревни Кузнечиха будет использоваться Муниципальным автономным учреждением культуры «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» для ведения рекреационной и научной деятельности. Передача земельного участка площадью 7,45 га (вид разрешенного использования: отдых (рекреация) из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Нижнего Новгорода была одобрена городской Думой на заседании 23 декабря 2021 года.

В настоящее время на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области данный земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании музея- заповедника.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, после передачи в муниципальную собственность земельный участок будет использоваться в соответствии с уставными целями МАУК «Архитектурно - этнографический музей - заповедник «Щелоковский хутор». По предварительной информации, для проведения экологических экскурсий и интерактивных детских программ.