Нижегородский Минздрав выдал лекарства 2-летнему мальчику с редким заболеванием

Минздрав Нижегородской области утверждает, что выдал необходимый препарат ("Соматропин") двухлетнему мальчику с редким заболеванием. Тем самым ведомство опровергло очередные обвинения, поступившие в свой адрес, о невыдаче лекарств больному ребёнку. Сведениями на этот счёт с "Комсомольской правдой" поделились в пресс-службе Минздрава.

– Министерство обеспечивает пациента лекарственным препаратом в соответствии с рекомендациями центра эндокринологии, – заявили в ведомстве. – По всем оформленным лечащим врачом назначениям препарат получен родителями ребёнка в аптеке.

Кроме того, по словам представителей Минздрава, территориальной поликлинике поручили направить мальчика и его родителей на консультацию к главному внештатному эндокринологу министерства. Он должен был дать инструкции по введению препарата, а также выбрать дальнейшую тактику лечения. Мама мальчика обратилась к главному внештатному эндокринологу, получила разъяснения. Ей рекомендовали прийти ещё раз вместе с ребёнком, но до настоящего момента родители малыша к специалисту больше не обращались.

– Территориальной поликлиникой установлено, что ребёнок находится на длительной реабилитации (6 месяцев) за пределами Нижегородской области, – добавили в Минздраве региона. – После возвращения пациента выбор тактики лечения продолжится.