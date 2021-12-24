Горячую и холодную воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 24 декабря

Горячее и холодное водоснабжение частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 24 декабря. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 10:00 до 14:00 горячей воды не будет в домах № 5, 7, 9, 1 по переулку Мотальному.

Автозаводский район:

С 09:00 до 19:00 холодную воду отключили в доме № 25 по проспекту Молодёжному.

Московский район:

С 10:00 до 14:00 без холодной воды остались жильцы домов № 58, 60, 66 по проспекту Героев.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно.