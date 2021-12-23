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Происшествия23 декабря 2021 19:20

66-летний работник завода "Красное Сормово" получил открытые переломы ноги на производстве

Госинспекция труда проводит расследование несчастного случая
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Работник завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, 66-летний стропальщик, получил открытые переломы ноги на производстве. Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование этого несчастного случая. Подробностями происшествия поделилась пресс-служба ведомства.

Злосчастный инцидент произошёл 20 декабря, в понедельник. Во время размещения труб на участке складского хозяйства сместился металлический стеллаж, который зажал ногу стропальщика. Тот получил тяжёлые повреждения в виде открытых переломов костей ноги со смещением отломков.

– Проверяется соблюдение норм охраны труда, обучение работников безопасным методам работы, исполнение положений инструкций для данного вида работ и другие вопросы трудового законодательства, – заверили в инспекции труда по региону. – По результатам расследования Госинспекция труда установит причины несчастного случая и примет меры инспекторского реагирования. Виновные лица будут привлечены к ответственности.