Пожар на Большой Покровской потушили спустя четыре часа

Пожар в центре Нижнего Новгорода, на улице Большой Покровской, 46Б, удалось потушить спустя четыре часа. По данным ГУ МЧС России по региону, ликвидация открытого горения была объявлена в 20:56. К сожалению, при пожаре погиб мужчина и пострадала женщина. Её госпитализировали в больницу №33.

Напомним, на Большой Покровской загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:44 сегодня, 23 декабря. Пожарно-спасательные подразделения сразу же выехали к месту. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Четырёх человек из здания эвакуировали. По обновлённой информации, восемь человек, включая трёх детей, приютили родственники. Пять человек разместили в манёвренном фонде – детей среди них нет.

В тушении пожара задействовали сто человек и 24 единицы техники.

О причинах возгорания официальные источники пока ничего не сообщают.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования друзьям и семье погибшего.