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Политика23 декабря 2021 17:53

Глава Кулебакского района подал в отставку после неисполнения нацпроекта

Исполнение нацпроекта "Демография" в Кулебаках было признано неудовлетворительным
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Глава Кулебакского района Нижегородской области Виктор Сергеев подал в отставку по собственному желанию после неудовлетворительного исполнения нацпроекта "Демография". Об этом проинформировали в нижегородском областном правительстве.

Ранее мы рассказывали, что Нижегородская область достигла высокого качества исполнения нацпроектов в 2021 году. Всего их было 13. Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что реализация задач нацпроектов – это ключевой критерий оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

По словам нижегородского замгубернатора Андрея Гнеушева, вариантов оценки качества исполнения нацпроектов было три: надлежащее, удовлетворительное и неудовлетворительное. В муниципалитетах Нижегородской области реализация нацпроектов была признана надлежащей и удовлетворительной.