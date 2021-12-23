Глава Кулебакского района подал в отставку после неисполнения нацпроекта

Глава Кулебакского района Нижегородской области Виктор Сергеев подал в отставку по собственному желанию после неудовлетворительного исполнения нацпроекта "Демография". Об этом проинформировали в нижегородском областном правительстве.

Ранее мы рассказывали, что Нижегородская область достигла высокого качества исполнения нацпроектов в 2021 году. Всего их было 13. Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что реализация задач нацпроектов – это ключевой критерий оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

По словам нижегородского замгубернатора Андрея Гнеушева, вариантов оценки качества исполнения нацпроектов было три: надлежащее, удовлетворительное и неудовлетворительное. В муниципалитетах Нижегородской области реализация нацпроектов была признана надлежащей и удовлетворительной.