26-летняя Светлана Покровская пропала в Богородском районе 19 декабря. ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

26-летняя Светлана Покровская пропала в Богородском районе Нижегородской области 19 декабря. Как сообщает поисково-спасательная группа "Рысь" в соцсетях, последний раз девушку видели на улице Шулиманова в селе Каменки Богородского района. Она может находиться в Нижнем Новгороде. Поисковый отряд просит нижегородцев о помощи в поисках.

Приметы Светланы: телосложение худощавое, рост 165 см, рыжие волосы до плеч.

Она была одета в: серую вязаную шапку, тёмно-зелёный пуховик, малиновые джинсы и чёрные берцы.

Из особых примет девушки: татуировка на шее под левым ухом в виде сине-красной головы пантеры.

Представители группы "Рысь" просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Светланы Покровской, сообщить об этом по телефону: 8 (831) 28-38-200 или 102.