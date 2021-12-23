Нижегородская область достигла высокого качества исполнения нацпроектов в 2021 году

Нижегородская область показала высокий уровень исполнения нацпроектов в течение 2021 года. Как отметили в областном правительстве, в этом году регион участвовал в 13 нацпроектах. Глава Нижегородской области Глеб Никитин также добавил, что реализация нацпроектов – это ключевой критерий оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

Замгубернатора региона Андрей Гнеушев рассказал, что вариантов оценки качества исполнения нацпроектов было три: надлежащее, удовлетворительное и неудовлетворительное.

– Основным критерием качества исполнения стало достижение целевых показателей при условии соблюдения сроков реализации всех этапов, – добавил Андрей Гнеушев.

В муниципалитетах Нижегородской области реализация нацпроектов была признана надлежащей и удовлетворительной. Глава местного самоуправления Кулебакского района, где итоги нацпроекта "Демография" были признаны неудовлетворительными, Виктор Сергеев подал в отставку по собственному желанию.

– В соответствии с решениями, принятыми на заседаниях представительных органов муниципальных образований Нижегородской области, в целом достигнуто высокое качество выполнения мероприятий на территории муниципалитетов, – резюмировал Гнеушев.