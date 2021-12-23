Сотрудница полиции сбила двух пешеходов в Ленинском районе 15 декабря

Сотрудница полиции сбила двух пешеходов на улице Баумана в Ленинском районе Нижнего Новгорода. ДТП случилось 15 декабря, в восьмом часу утра. Двух пострадавших женщин водитель сама доставила в больницу: они получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сотрудница полиции управляла автомобилем "Тайота Винц", когда наехала на женщин, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель сама доставила их в больницу, где пострадавших осмотрели врачи. Затем женщины были отпущены домой, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

– В настоящее время по факту ДТП назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства ДТП, – заверили в МВД региона.