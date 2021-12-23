Еще один пруд-накопитель промышленных отходов в Нижнем Новгороде будет передан в областную собственность

Нижний Новгород передаст в областную собственность для рекультивации еще один пруд-накопитель кислых гудронов. Депутаты городской Думы на внеочередном заседании 23 декабря 2021 года поддержали предложение о передаче гидротехнического сооружения в безвозмездное пользование одной из структур регионального правительства.

В перечень муниципального имущества, которое администрация города вправе передавать в безвозмездное пользование, включено гидротехническое сооружение площадью 6403 кв. м, расположенное по адресу улица Коминтерна, 47. Пруд-накопитель промышленных отходов на бывшей территории ЗАО «АвиаТехМас» будет передан в безвозмездное пользование ГБУ НО «Кадастровая оценка».

В дальнейшем объект накопленного вреда окружающей среде перейдет в государственную собственность Нижегородской области для рекультивации по федеральной программе.

Напомним, на заседании 14 декабря городская Дума поддержала предложение о передаче в безвозмездное пользование «Экологии региона» пруда-накопителя кислых гудронов на 21-м км Московского шоссе.