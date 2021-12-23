Школу и два детских сада планируется построить в ЖК «Торпедо»

Городская Дума на внеочередном заседании 23 декабря 2021 года поддержала предложения о передаче земельных участков под строительство социальных объектов в ЖК «Торпедо».

Так, из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Нижнего Новгорода будет передан земельный участок площадью 1,09 га, расположенный в границах Малоэтажной улицы и памятника природы «Малышевские гривы». В дальнейшем земельный участок будет закреплен за МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» для строительства на нем детского дошкольного учреждения. После разработки проектно-сметной документации детский сад планируется включить в нацпроект «Демография».

В свою очередь город передает в областную собственность комплекс зданий вместе с земельным участком на улице Пилотов. Ранее производственная база МП «РЭД» была передана в безвозмездное пользование ГБУ НО «Кадастровая оценка». На данном земельном участке планируется построить школу в рамках концессионного соглашения. На смежном участке, остающемся в муниципальной собственности, запланировано строительство детского сада по нацпроекту «Демография».

Как было отмечено на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, дорожная и снегоуборочная техника муниципального предприятия будет базироваться на улице Пилотов до весны, чтобы не нарушать снегоуборочный процесс. Затем МП «РЭД» переедет на новую базу на улице Новикова-Прибоя, территория которой за это время будет благоустроена.