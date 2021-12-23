Свыше 20 млн рублей стоило новое медоборудование в Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн

Более 20 миллионов рублей стоило новое медицинское оборудование, которое поступило в Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн сегодня, 23 декабря. Как отметили в Минздраве региона, оборудование передал благотворительный фонд "Память поколений".

По словам замгубернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, полученное оборудование значительно улучшит качество оказываемой медпомощи ветеранам.

– Пациенты госпиталя – это люди, перед которыми мы все в неоплатном долгу, и потому забота о них – наша обязанность, – заявил министр.

Главврач областного неврологического госпиталя ветеранов войн Олег Евстафьев подчеркнул, что новое оборудование выведет на самый современный уровень лечебные и реабилитационные мероприятия.

– Во-первых, оно усилит базы узких специалистов: хирурга, стоматолога, офтальмолога и других – теперь они будут работать на новейшем оборудовании. А, во-вторых, физиобаза госпиталя пополнится оборудованием с биологической обратной связью, и теперь мы сможем улучшить качество жизни пациентов с инвалидностью, а также ускорить восстановление остальных, кто возвращается к активной жизни. Мы очень благодарны за такую помощь, – сказал Олег Евстафьев.

Напомним, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны победил ковид в Нижегородской области. После болезни его выписали из Борской ЦРБ.